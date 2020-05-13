Atlı jandarmalar çocukları parkta karşıladı Kapadokya’da atlı jandarma önce vadilerde devriye attı sonra çocukları parkta karşıladı

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda (JAKEM) görevli atlı birlikler, Kapadokya bölgesinde vadilerde devriye gezmesinin ardından korona virüs ile mücadele kapsamında bugün uzun bir aradan sonra dışarı çıkmalarına izin verilen 014 yaş çocukları parkta karşılayarak sürpriz yaptı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında turistlik bölgelerde devriye gezen JAKEM’de görevli atlı birlikler 014 yaş grubunda bulunan çocukların bugün saat 11.00 ila 15.00 saatlerinde dışarı çıkmasın izin verilmesinin ardından miniklere sürpriz yaptı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Dr. Fahri Özdoğan parkına gelen minikleri atlar ile karşılarken parka giren çocuklara jandarma ekipleri tarafından maske, balon ve Türk Bayrağı hediye ettiler.

Parkta atlı jandarma ekipleri tarafından karşılanan minik çocukların mutluluğu görülmeye değerken minik çocuklar Jandarma ekiplerinin kendilerine balon, maske ve Türk Bayrağı hediye etmelerinden dolayı çok mutlu olduk dediler.

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