Kasaplar çarşısında sıcak asfalt serim hazırlığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kasaplar çarşısında sıcak asfalt serim hazırlığı

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından Kasaplar Çarşısı'nda bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. İçme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek yağmur suyu hattı döşenen çarşı içerisinde sıcak asfalt serimi öncesinde PMT dökümüne başlandı.

Kasaplar çarşısında sıcak asfalt serim hazırlığı

Nevşehir Belediyesi tarafından Kasaplar Çarşısı’nda bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. İçme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek yağmur suyu hattı döşenen çarşı içerisinde sıcak asfalt serimi öncesinde PMT dökümüne başlandı.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Kasaplar Çarşısı’nda yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından eski pik ve asbestli borulardan oluşan içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı tamamen yenilenen Kasaplar Çarşısı’nda daha önce bulunmayan yağmur suyu hattı da yine belediye ekiplerince oluşturuldu. Çarşı içerisinde yaklaşık 250 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeyen belediye ekipleri yaya kaldırımlarını da yenileyerek bordür çekimini de tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sıcak asfalt için hazırlıkların yapıldığı çarşı merkezindeki yola PMT serimi başladı.
Zemin iyileştirme ve PMT seriminin ardından Kasaplar Çarşısı’nda sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilerek çalışmalar sona erdirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atlı jandarmalar çocukları parkta karşıladı Kapadokya’da atlı jandarma önce vadilerde devriye attı sonra çocukları parkta karşıladı
YEREL HABERLER Atlı jandarmalar çocukları parkta ...
Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, Belediye Başkanı ...
Rektör Aktekin, NEVÜ Bahar dönemi sınav usullerini açıkladı
YEREL HABERLER Rektör Aktekin, NEVÜ Bahar dönemi sınav usullerini ...
Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine getirildi
YEREL HABERLER Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine ...
Nevşehir Belediyesinden taksicilere dezenfekte desteği
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinden taksicilere dezenfekte ...
Nevşehir'de berber ve kuaförler denetlendi
YEREL HABERLER Nevşehir'de berber ve kuaförler denetlendi
Nejdet Ersan parkındaki yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Nejdet Ersan parkındaki yenileme çalışmaları sürüyor
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Engelliler Haftası ...
İş adamı tüm ilçenin bakkal ve market borcunu kapattı
YEREL HABERLER İş adamı tüm ilçenin bakkal ve market borcunu kapattı
Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli ...
Belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Nevşehir’de berberler açıldı, ilk tıraşlar yapıldı Berberlerde yoğunluk başladı
YEREL HABERLER Nevşehir’de berberler açıldı, ilk tıraşlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X