Nevşehir Belediye Meclisi yarın olağanüstü toplanacak

Nevşehir Belediye Meclisi, yoğun bir gündem ile uzun bir aradan sonra 15 Mayıs Cuma günü olağanüstü toplanacak. Toplantının yapılacağı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını dolayısıyla en son toplantısını 4 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Nevşehir Belediye Meclisi, olağanüstü gündem ile toplanacak. 15 Mayıs Cuma günü, AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin katılımı ile Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan toplantı saat 15.00’de başlayacak. Meclis üyeleri arasından encümen üyeleri seçimi ve meclis komisyonlarına üye seçimi ile başlayacak olan toplantıda daha sonra 2019 yılı kesin hesabı ve 2019 yılı faaliyet raporu görüşülecek. Denetim Komisyonu ve İmar Komisyonu raporları ile İmar tadilatı taleplerinin görüşülmesi ile sürecek olan toplantıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe çöp kamyonları alınması, Kredinin Revize Edilmesi, Kredi Kullanılması, Teminat Mektubu Alınması, İşçi Kadro İhdas Cetvelleri, Memur Kadro İhdas Cetvelleri, Kira alacaklarının ertelenmesi, Toplu taşıma hat ücretlerinin ertelenmesi, Okul servis araçları yönetmeliğinin 18. Maddesi, Taksi yıllık vize başvuru süresinin uzatılması, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet traktör hibesinin görüşülmesi ve ikinci el araçların belediye envanterine alınması konuları ele alınacak. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan toplantı öncesinde, merkezde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışma ile birlikte toplantının yapılacağı salon, fuaye salonu, bekleme bölümleri titizlikle temizlenerek dezenfekte edildi.

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