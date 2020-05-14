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Eczacılar Odası Başkanı Dörtkol, “Hastalıkta, sağlıkta eczanız yanınızda”

İHA

Nevşehir Eczacı Odası Başkanı Tansu Dörtkol 14 Mayıs Eczacılar günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında hastalıkta ve sağlıkta eczacıların vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Eczacılar Odası Başkanı Dörtkol, “Hastalıkta, sağlıkta eczanız yanınızda”

Nevşehir Eczacı Odası Başkanı Tansu Dörtkol 14 Mayıs Eczacılar günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında hastalıkta ve sağlıkta eczacıların vatandaşların yanında olduğunu söyledi.
Nevşehir Eczacı Odası Başkanı Tansu Dörtkol mesajında, Bizler her sene 14 Mayıs’ı belirli temalar çerçevesinde, tüm Eczacı Odalarımızla birlikte hafta olarak kutluyoruz. Bu sene, içinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak salgın hastalıklarda eczacının rolüne odaklandık ve temamızı “Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda” olarak belirledik dedi. Dörtkol, Tüm dünya ile birlikte çok zor günlerden geçiyoruz. Bir virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hayatımızı derinden sarstı. Her şeyden önce pandemiile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Sürecin başından bu yana ülkemizin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mesleğimizin gücünü, önemini bir kez daha gösterdik. Bu süreçte birinci basamak sağlık çalışanları olarak biz eczacılar çok büyük sorumluluklar üstlendik. “Halka en yakın sağlık danışmanı” tanımının ne denli doğru olduğunu bir kez daha deneyimledik. Kovid19 mücadelesinin yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunduk. Kronik hastalarımızı takip etmeye devam ettik. Sağlık sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Son olarak, iş yükümüzü üçe hatta dörde katlayacak şekilde, 80 milyon adedin üzerinde ücretsiz maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte taleplerimizi de çeşitli zamanlarda ilettik. Sizler aracılığıyla bir kez daha tekrarlamak isteriz. Eczanelerde bulaş riskinin azaltılması için, hastane veya serbest, tüm eczacılarımız ve eczane çalışanlarımıza kişisel koruyucu ekipman desteğinin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Kağıt reçetelerin tamamen kaldırılmasını ve tamamen elektronik reçeteye geçilmesini talep ediyoruz. Eczane çalışma saatlerinin bölgesel özelliklere göre mümkün olduğunca kısıtlanmasını istiyoruz. Eczanelerin dezenfeksiyonunun belediyelerce yapılmasını bekliyoruz. Hastalarımıza da sesleniyoruz. Madem hastalıkta sağlıkta, eczacınız yanınızda siz de, İlaçlarınızı düzenli kullanarak, doktorunuz ya da eczacınızın önermediği ilaçları kullanmayarak, sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uyarak, kendi sağlığınıza dikkat ederek, sağlığın ve eczacının yanında olun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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