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12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

İHA

12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir’de kasten adam öldürme suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten adam öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 54 yaşındaki Y.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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