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Nevşehir’de yeni doğan ve vefat edenler için 600 fidan dikildi Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar için fidan dikildi

İHA

Daha yeşil bir şehir için Nevşehir'de ağaçlandırma seferberliği başlatan Nevşehir Belediyesi, kentteki her yeni doğan bebek ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı'na fidan dikimini sürdürüyor.

Nevşehir’de yeni doğan ve vefat edenler için 600 fidan dikildi Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar için fidan dikildi

Daha yeşil bir şehir için Nevşehir’de ağaçlandırma seferberliği başlatan Nevşehir Belediyesi, kentteki her yeni doğan bebek ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı’na fidan dikimini sürdürüyor.
Nevşehir’e yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisi aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek, çevre anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Vefa Ormanı’ projesi devam ediyor. Şehirdeki hastanelerde her yeni doğan bebek ve vefat edenler için üzerlerinde isimlerinin yazılı plakaların asılı olduğu fidanların dikildiği ormana 600 yeni fidan daha dikildi. Kahveci Dağı eteklerindeki Kent Ormanı girişinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker, belediye başkan yardımcıları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törende eşi Melek Arı ve vatandaşlarla birlikte fidan dikerek bu fidanlara ilk can sularını veren Başkan Arı, göreve gelmesinin ardından başlattıkları proje çerçevesinde şehirdeki hastanelerde doğan her bir bebek ve vefat edenler için bir fidan dikildiğini ve dikilen fidanların üzerine yeni doğan ve vefat eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asıldığını kaydetti. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri binlerce fidan dikimi ile birlikte ailelere birde mektup göndererek kendilerini bilgilendirdiklerini ifade eden Arı, ailelerin arzu ettikleri takdirde bu fidanların bakımını üstlenebildiklerini veya belediyece gerçekleştirilen bakım çalışmalarını takip edebildiklerini söyledi. Nevşehir genelinde gerçekleştirdikleri yeşil alan çalışmalarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha yukarılara çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, Nevşehir’in her yıl artan yeşil dokusuyla Türkiye’ye örnek bir şehir olacağını vurguladı.
Arı: “Bizler şehrimiz her bir bahaneyle fidan dikiyoruz. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizde fidan varsa, dikiniz’ diyen anlayıştan geliyoruz. Her yeni doğan, her ölen, en çok kitap, Nevşehir’de yaşayan, belediyemizi ziyaret gibi bahaneler üreterek binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Çevreye daha duyarlı, daha yeşil bir Nevşehir için gece gündüz çalışacağız. Biz çocuklarımızın geleceği için daha güzel ve temiz bir Nevşehir, çevreci bir Nevşehir ve en yeşil şehir olma noktasında gayret sarf ediyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Arı ve beraberindekiler daha sonra korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 5 eczacı için Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Eczacılar Konağı önündeki alana fidan dikti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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