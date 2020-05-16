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Nevşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

İHA

Nevşehir Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısı yapıldı. Yoğun bir gündem ile gerçekleştirilen ve encümen ve komisyon üye seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantının açılış bölümüne katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, "Hiçbir mazeret üretmeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Nevşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısı yapıldı. Yoğun bir gündem ile gerçekleştirilen ve encümen ve komisyon üye seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantının açılış bölümüne katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Hiçbir mazeret üretmeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Korona virüs salgını dolayısıyla en son toplantısını 4 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Nevşehir Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı.
AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sosyal mesafe kuralına uymak için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Toplantının açılış bölümüne katılarak meclis üyelerini selamlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, üyelere belediyenin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
Bir yandan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da altyapı ve üst yapı çalışmaları için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Arı, “Salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren şehrimizde virüsün yayılımını engellemek için adeta seferber olduk. Bir yandan şehrimizin her noktasında titizlikle dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da bu süreçten maddi olarak oldukça etkilenen insanlarımıza destek olabilmek için projeler yürüttük. Evde kalan vatandaşlarımız ve çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz programımızla da onlara bir nebze olsun moral vermeye çalıştık. Bu süreçte belediye olarak vatandaşlarımıza 200 bin maske ve 40 bin eldiven dağıttık. 10 binden fazla gıda paketini ise ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık” dedi.
Bu süreçte korona virüsle mücadele ederken Türkiye genelinde birçok belediye yatırımlarını askıya alırken ciddi altyapı ve üst yapı projelerini de hayata geçirdiklerini vurgulayan Arı, “Biz hiçbir zaman mazeret üretmeden çalışmaya devam edeceğiz. Böyle bir dönemde bile şehrin çehresini değiştirecek, gelecek kuşakları altyapı sorunlarından kurtaracak büyük bir altyapı ve üst yapı hamlesi başlattık. Şu anda şehrimizin Emek Mahallesi, Diriliş Meydanı, Kasaplar Çarşısı, Saatçi Hoca Caddesi, Şifa Meydanı ve Damat İbrahim Paşa Bulvarında altyapı çalışmalarımız sürüyor. Bu bölgelerin tüm içme suyu ve kanalizasyon hatları, yaya kaldırımlarını ile aydınlatma sistemlerini yenileyip, yağmur suyu hatlarını döşeyip yollarını sıcak asfalt yapacağız. Bayram sonrası farklı bölgelerde de altyapı çalışmaları başlayacak. Çalışmalar tamamlandığında şehrimiz bambaşka bir görünüme kavuşacak. Bunun yanı sıra bir yandan parklarımızı yenilerken bir yandan da her iki mezarlığımızda çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.
Arı daha sonra meclis üyelerine şehirde hayata geçirilen projelerde verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek toplantıdan ayrıldı.
Meclis toplantısı daha sonra Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında devam etti.
Meclis üyeleri arasından encümen üyeleri seçimi ve meclis komisyonlarına üye seçimi ile başlayan toplantıda daha sonra 2019 yılı kesin hesabı ve 2019 yılı faaliyet raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Denetim Komisyonu ve İmar Komisyonu raporları ile İmar tadilatı taleplerinin görüşülmesi ile süren toplantıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe çöp kamyonları alınması, Kredinin Revize Edilmesi, Kredi Kullanılması, Teminat Mektubu Alınması, İşçi Kadro İhdas Cetvelleri, Memur Kadro İhdas Cetvelleri, Kira alacaklarının ertelenmesi, Toplu taşıma hat ücretlerinin ertelenmesi, Okul servis araçları yönetmeliğinin 18. Maddesi, Taksi yıllık vize başvuru süresinin uzatılması, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet traktör hibesinin görüşülmesi ve ikinci el araçların belediye envanterine alınması konuları görüşüldü.

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