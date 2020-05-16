Apartmanda çıkan yangında vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Nevşehir’de sabah saatlerinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonrasında yoğun duman nedeniyle panik yaşayarak evlerinde mahsur vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Can kaybının yaşanmadığı yangın itfaiye görevlilerinin yoğun çalışması ile birlikte söndürüldü.

Bu sabah saat 05.00 sularında Cevher Dudayev Mahallesi’nde bir apartmanda yangın çıktığı ihbarını alan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, apartmanın bodrum katında çıkan yangına müdahale etti. Bu sırada yangından dolayı yaşanan yoğun dumandan dolayı evlerinden çıkamayan bazı apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Çoğunluğu yaşlı ve çocuk olan birçok kişi itfaiye ekipleri tarafından evlerinin balkon ve pencerelerinden tahliye edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi can kaybının yaşanmadığı yangının neyden kaynaklandığı konusunda inceleme başlatıldı.

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