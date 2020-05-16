Nevşehir’de arabalı sinema günleri başladı Mısır ve gazozlar başkandan film izlemek vatandaştan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir’de arabalı sinema günleri başladı Mısır ve gazozlar başkandan film izlemek vatandaştan

İHA

Nevşehir’de arabalı sinema günleri başladı Mısır ve gazozlar başkandan film izlemek vatandaştan

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar için “Arabalı Sinema” günleri projesi başlatıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de vatandaşlar mümkün olduğunca dışarı çıkmamasının ardından Nevşehir Belediyesi tarafından evlerinde sıkılan vatandaşlara arabalı sinema günleri yapılmaya başlandı. Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ancak korona virüs nedeniyle hizmete açılamayan tır garajında düzenlenen arabalı sinema günlerine yüzlerce araç katıldı. Arabalı sinema günlerine katılan vatandaşlara mısır ve gazoz ikramında bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, açıklamasında böylesi büyük bir ilgiyi kendisinde de beklemediğini ancak gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Belediye Başkanı Arı, “Keyifli bir Ramazan ayı geçiremedik. Geçen yıl keyifli bir Ramazan geçirmiştik. Fakat bu yıl korona virüs münasebetiyle istediğimiz düzeyde bir Ramazan geçiremedik. İnsanlarımıza arzu ettikleri Ramazan coşkusunu maalesef yaşatamadık. Ancak aklımıza böyle bir fikir geldi. Allah’tan bu tır garajını da yapmışınız. Biliyorsunuz korona virüsten dolayı burayı hizmete açamamıştık. İyi ki burayı yapmışız. Bugün arabalı sinema için gerçekten çok iyi bir yer oldu. Ben bu kadar ilgi beklemiyordum. Araçları ve kalabalığı görünce çok mutlu oldum. Demek ki insanlarımızın ihtiyacı varmış Sosyal belediyeciliği gereğini gönül belediyeciliğinin gereğini yapmaktır bizim görevimiz. İşte bunlardan bir tanesini yapıyoruz. Yarın da inşallah aynı şekilde arabalı sinemalı günlerimizi yapacağız. Akabinde biliyorsunuz 19 Mayıs geliyor. 19 Mayıs’ta şehrimizde bizim çok sevdiğimizi gençlerimizi bizim yarınlarımız olan gençlerimizi ilgilendiren ve onları mutlu edecek bir proje yapıyoruz. En az arabalı sinema kadar ses getirecek. Gençlerimizi mutlu edecek çok özel bir hazırlık da yapıyoruz. İnşallah bu korona virüs biter de biz planlamalarımızı hayata geçiririz. Mahalle aralarında mahalle sinemaları yapmak amacındaydık. Bu virüs geçince bu projemizi de yapacağız. İnşallah korona virüs geçer ve bizde mahalle sinemalarımızı yaparız” dedi.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen arabalı sinema günlerine katılan vatandaşların ise mutluluğu görülmeye değerdi. Tır garajında düzenlenen arabalı sinema günlerine katılan vatandaşlar evde çok sıkıldıklarını ve böylesine bir etkinliğe ilk defa katıldıklarını ifade ederken Belediye Başkanı Rasim Arı’ya da teşekkür ettiler.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve çok sayıda vatandaş araçları ile katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi çarşıya yenilenen altyapı ile birlikte konforlu ulaşım
YEREL HABERLER Tarihi çarşıya yenilenen altyapı ile birlikte ...
Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk, tahliye edildi
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk, tahliye ...
Apartmanda çıkan yangında vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında vatandaşları itfaiye ...
Nevşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
Belediye Başkanı Arı, AK Parti İl Başkanı Yanar ile çalışma alanlarını inceledi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, AK Parti İl Başkanı Yanar ile ...
Nevşehir’de karantina süreleri biten 169 kişi memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de karantina süreleri biten 169 kişi ...
Nevşehir’de yeni doğan ve vefat edenler için 600 fidan dikildi Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar için fidan dikildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de yeni doğan ve vefat edenler için 600 ...
Nevşehir’de AVM’ler açıldı Nevşehir’de Nissara AVM hizmet vermeye başladı Nevşehir’de AVM’ye gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
YEREL HABERLER Nevşehir’de AVM’ler açıldı Nevşehir’de Nissara AVM ...
İş adamı Emniyet Müdürlüğü’ne 20 bin adet maske desteği sağladı
YEREL HABERLER İş adamı Emniyet Müdürlüğü’ne 20 bin adet maske ...
Nevşehir’de Nisan ayında 77 konut satıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de Nisan ayında 77 konut satıldı
Nevşehir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Cenaze namazı kılınan köyde korona virüsten üçüncü ölüm Taşkınpaşa köyünde korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Cenaze namazı kılınan köyde korona virüsten üçüncü ...
Eczacılar Odası Başkanı Dörtkol, “Hastalıkta, sağlıkta eczanız yanınızda”
YEREL HABERLER Eczacılar Odası Başkanı Dörtkol, “Hastalıkta, ...
Nevşehir Belediye Meclisi yarın olağanüstü toplanacak
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Meclisi yarın olağanüstü toplanacak
Nevşehir’de yurtta karantinada kalan vatandaşlar için konser düzenlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de yurtta karantinada kalan vatandaşlar için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X