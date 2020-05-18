Nevşehir Belediyesi şehrin geleceğine yatırım yapıyor

AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sabah saat 03.30’da gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Nevşehir’in asbestli borularla kaplı içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için çalışıyoruz.” dedi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından, 2000 Evler Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’ndeki su depolarını besleyen ana isale hattındaki ekonomik ve kullanım ömrünü tamamlamış asbestli borularının değişimi için çalışmalar sabah saat 03.30’da başladı.

Çok sayıda iş makinesi ve personel ile gerçekleştirilen çalışmaları AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Başkanı M.Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalara ilişkin AK Parti heyetine bilgiler verdi.

Nevşehir Belediyesi’nin geleceğe yaptığını vurgulayan Başkan Arı, şehirdeki içme suyunun; kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz olarak ulaştırmak için ana isale hatlarındaki ekonomik ve kullanım ömrünü tamamlamış asbestli boruları yüksek teknolojilerle üretilmiş, her türlü basınca dayanıklı ve yaklaşık 100 yıl kullanım ömrü olan düktil borular ile değiştirdiklerini söyledi.

Şehrin birçok bölgesinde halen yaklaşık 30 yıl önce döşenmiş asbestli boruların kullanıldığını ve bununda beraberinde ciddi sıkıntılar getirdiğini kaydeden Arı, şehrin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Arı: “Vatandaşlarımıza sabırlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar yapılması gereken işlerdi ve biz bunu tamamlayacağız. Bugün şehrimizin birçok noktasında ekiplerimiz altyapı çalışması gerçekleştiriyor ve kanalizasyon ve içme suyu hatlarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Şehrimizde yağmur suyu hatlarımız hattımız yoktu, ilk kez inşa ediyoruz. Bu çalışmalar Nevşehir’e en az 5060 yıl yetecek ve bir daha bu bölgelerde altyapı çalışması görmeyeceğiz. Bu çalışmalarımızın sonrasında üst yapı noktasında çalışmalara başlayacağız ve şehrimizi baştan aşağıya yenileyeceğiz. Bu şekilde vatandaşlarımızın çektiği zorlukların karşılığını vermiş olacağız. Şehrin geleceği noktasında hiç bir şeyi görmezden gelemeyiz. Göz boyamak, günü kurtarma adına biz hiç bir iş yapmıyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Nevşehir’in yarını daha güzel olacak" dedi.

Başkan Arı ve beraberindeki heyet daha sonra altyapı ve üstyapı çalışmalarının sürdüğü Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Saatçi Hoca Caddesi ve Diriliş Meydanı’nda sabah saat 05.00’a kadar incelemelerde bulundu.

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