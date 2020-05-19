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Türkiye’nin ilk yerli balonu Atatürk ve Türk Bayrağı ile havalandı Kapadokya’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gökyüzünde kutlandı

İHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretilen yerli ve milli ilk sıcak hava balonu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya semalarına havalandı.

Türkiye’nin ilk yerli balonu Atatürk ve Türk Bayrağı ile havalandı Kapadokya’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gökyüzünde kutlandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretilen yerli ve milli ilk sıcak hava balonu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya semalarına havalandı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde 1 Temmuz 2020 tarihine kadar iptal edilen sıcak hava balon turlarının ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin ilk yerli ve milli balonu özel bir uçuş gerçekleştirerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın gökyüzünde kutladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 19 Mayıs 1919’dan bugüne 101 yıl geride kalırken 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kapadokya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda üzerinden İstikbal Göklerdedir yazılı Türkiye’nin ilk yerli ve milli balonu sepetine asılan Türk Bayrağı ve Atatürk Bayrağı ile havalandı.
Pasha Baloons Üretim AŞ. sahibi Halis Aydoğan yaptığı açıklamada Türkiye’nin ilk yerli üretimi balonu ve bununla bu özel günde uçuşu gerçekleştireceğimizin mutluluğunu yaşamaktayız dedi. Aydoğan, “19 Mayıs 2020’de özel bir balon uçuşu gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs bizim ve ülkemiz için çok önemli bir gün. Bugünde korona virüs ile mücadele kapsamında balonlarımızın uçmadığı bu dönemde bu uçuşumuzu Atatürk ve Türk bayrağı ile gerçekleştirerek bugünü anacağız. Umut ediyoruz ki bugünler hızla geçecek. Ve Kapadokya’da tüm balonlarımız yine 19 Mayıs’ı ve nice bayramlarımızı yine Türk bayraklarımızı balonlarımıza asarak kutlayacağız. Türkiye’deki üretilen ilk balon ve bugün bu uçuşumuzu üzerinde “İstikbal Göklerdedir” yazılı balonumuz ile gerçekleştirmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli üretim, milli balonumuz. Türkiye’nin ilk yerli üretimi balonu ve bununla bu özel günde uçuşu gerçekleştireceğimizin mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

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