Başkan Arı’dan 19 Mayıs mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Arı’dan 19 Mayıs mesajı

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Arı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin parlak geleceği, tarihini iyi okuyan ve ona sahip çıkan, hepimizin umudu olan gençlerimize emanettir." dedi.

Başkan Arı’dan 19 Mayıs mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Arı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin parlak geleceği, tarihini iyi okuyan ve ona sahip çıkan, hepimizin umudu olan gençlerimize emanettir." dedi.
Başkan Arı mesajında, Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi olan 19 Mayıs 1919’un işgallerle boğuşan Türk milletine dayatılan manda ve himayenin reddedilerek, bağımsız ve özgür bir vatan uğruna başlatılan destansı mücadelenin ilk adımı olduğunu vurguladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadele ve kazanılan zaferle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile tüm dünyaya; milletimizin kendi küllerinden vatan aşkı, engel tanımayan inancı ve tükenmeyen azmiyle yeniden doğuşunu ispat ettiğini kaydeden Arı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Yurdumuzun dört bir yanında şehirlerini savunarak bölgesel bir direniş gösteren Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’ya ayak basmasıyla topyekün bir ülke savunmasına geçmiştir. Türk milleti, yedi düvele karşı verdiği varoluş savaşını birlik ve beraberlik şuuruyla kazanmıştır. Savaş için gerekli silah ve cephaneden yoksun olmasına karşın, yüreğinde yaşattığı köklü ve sarsılmaz iman gücünü, büyük kurtuluş mücadelesine yansıtan bu büyük millet, tarihte örneği görülemeyecek düzeyde büyük zaferlere imza atarak, işgalci kuvvetleri ülkesinden atmayı başarmıştır. Sevgili Gençler, Türkiye Cumhuriyeti yokluklar içindeki bir milletin topyekün mücadelesiyle kurulmuştur. Uğruna yüz binlerce can verilen vatanımız, bayrağının rengini şehitlerimizden almıştır. Atalarımızdan emanet kalan bu cennet vatanı her alanda geliştirmek, yüksek seviyelere taşımak, tarihimizi ve milli şuurumuzu gelecek nesillere aktarmak siz değerli gençlerin asli sorumluluğudur. Ben bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede yer alan tüm büyüklerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, geleceğimizin gözbebeği siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Başkanı Yanar, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yanar, Gençlik ve Spor Bayramını ...
Rektör Aktekin’den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Aktekin’den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ...
NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı
YEREL HABERLER NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’den, 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’den, 19 Mayıs ...
Türkiye’nin ilk yerli balonu Atatürk ve Türk Bayrağı ile havalandı Kapadokya’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gökyüzünde kutlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk yerli balonu Atatürk ve Türk Bayrağı ...
Kayadan oyma soğuk hava depolarında 90 bin ton limon stoklandı
YEREL HABERLER Kayadan oyma soğuk hava depolarında 90 bin ton limon ...
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Gençlik ve Spor ...
Ürgüp dünyanın 153 ülkesinden turistlerle buluşmaya hazır Kapadokya, turistlerle kavuşmak için sabırsızlanıyor Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk: “En güvenli tatilinizi yapacağınız yer Kapadokya ve Ürgüp’tür”
YEREL HABERLER Ürgüp dünyanın 153 ülkesinden turistlerle buluşmaya ...
Nevşehir Belediyesi şehrin geleceğine yatırım yapıyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi şehrin geleceğine yatırım yapıyor
Nevşehir’de yüzlerce araç “Arabalı Sinema” etkinliğine katıldı Nevşehir’de “Arabalı Sinema” etkinliği devam etti
YEREL HABERLER Nevşehir’de yüzlerce araç “Arabalı Sinema” ...
Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı
Kurugöl köyünde karantina süreci sona erdi
YEREL HABERLER Kurugöl köyünde karantina süreci sona erdi
Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği
YEREL HABERLER Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X