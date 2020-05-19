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AK Parti İl Başkanı Yanar, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

İHA

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Yanar, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
101 yıl önce bugün Türk Milleti’nin Kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Yanar, “Genç, yaşlı, kadın, erkek milletin tamamı bağımsızlık uğruna bu büyük çağrıyla birlikte ayağa kalkmış ve dünyaya özgürlüğünü haykırmıştır” dedi.
AK Parti İl Başkanı Yanar, istiklal mücadelesinin meşalesinin tutuşturulduğu 19 Mayıs 1919’da milletin kaderinin yeniden şekillendiğini belirterek, şunları söyledi
“Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919, Türk Milletinin Bağımsızlık ve Özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, Ulusal değerlerin yeşerdiği, Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adı olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbali, istiklal şuuruyla yetişen gençlerimize emanettir. Dünyamızın hızla değişip, dönüşürken, ülkemizin hızla büyüyüp, kalkındığını, gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlamak, onlara en iyi, en gelişmiş imkanları sunmanın da kendilerinin en temel görevlerimiz arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz Şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin güvencesi olan sevgili gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Gençlik ve Spor Bayramı‘nı en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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