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Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir’den, Rektör Aktekin’e ziyaret

İHA

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir’den, Rektör Aktekin’e ziyaret

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Muhsin Özdemir’i makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.
Ziyaretlerinde Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında Rektör Aktekin’e bilgi veren İl Müdürü Özdemir, ayrıca üniversite ile yürütülebilecek ortak faaliyetler hakkında Rektör Aktekin ile bir süre görüştü.

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