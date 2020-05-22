Ürgüp’te kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan bir kargo şirketinin çalışanının Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Ürgüp şubesinde çalışan 1 kişinin yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Kargo firmasında çalışan 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişinin de kontrol amaçlı karantinaya alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.