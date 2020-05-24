Belediye Başkanı şehit eşini evinden alarak mezarlığa götürdü Belediye Başkanı Aktürk, şehit eşini yalnız bırakmadı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 1981 yılında terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonrasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nihat Özsoy’un mezarını şehit eşi Fatma Özsoy ile birlikte ziyaret etti.

Türkiye’de 4 günlük kısıtlama sonrasında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın ilk gününde şehit ailelerinin mezarlık ziyaretlerinin serbest olmasının ardından Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk makam aracı ile şehit eşini evinden alarak mezarlığa götürdü. 1981 yılında Tarsus’ta terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonrasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nihat Özsoy’un eşi Fatma Özsoy aradan geçen 39 yılın ardından bu bayramda eşini mezarında yalnız bırakmadı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün evinden alarak eşinin mezarına götürülen Fatma Özsoy eşinin mezarında gözyaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmadı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş Nihat Özsoy’un mezarı başındaki Türk Bayrağını değiştirirken şehit eşi Fatma Özsoy ile dua etti. Belediye Başkanı Aktürk, şehit eşi ile bir süre sohbet etmesinin ardından yaptığı açıklamada, bizler şehit ailelerimizi yalnız bırakmayalım istedik. Bir nebze onların acılarına ortak olalım istedik dedi. Aktürk, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Malum hükümetimizin aldığı tedbirler çerçevesinde içimiz buruk. Bu bayram kucaklaşamıyoruz, vatandaşlarımızla birlikte olamıyoruz. Evde bir bayram geçireceğiz. Ama bu vesileyle bizler şehit ailelerimizi yalnız bırakmayalım istedik. Bir nebze onların acılarına ortak olalım istedik. Onların mezar ziyaretini birlikte yapalım istedik. Bu vesileyle de 1981 yılında Tarsus’ta Kıdemli Üstçavuş olarak görev yapan rahmetli Nihat abimizi bir terör saldırısı sonucunda şehit olmasıyla beraber kıymetli eşi Fatma ablamız ile beraber onun mezarını ziyaret ediyoruz. Acılarına ortak oluyoruz. Malum şehitler tepesi hiç boş kalmayacak. Bu ezanlar göğü inletirken bu bayrak gökyüzünde dalgalanırken hiç gözünü kırpmadan 7 gün 24 saat hudut bölgelerinde can sipere bir şekilde canını verecek insanlarla dolu. İnşallah bu memleketin bölünmez bütünlüğünü, parçalanmaz bütünlüğünü sağlamak bu yiğitlerin gözünü kırpmadan hudutlarda beklemesinden geçiyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Rabbim Ahmet eylesin” dedi.

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