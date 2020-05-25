Hayalet şehir Nevşehir havadan görüntülendi Nevşehir’de vatandaşlar kısıtlama yasağına uyuyor

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Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Nevşehir’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 23 Mayıs tarihinde başlayan ve Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından Nevşehir’de Ramazan Bayramının ikinci gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında adeta hayalet şehre dönen Nevşehir havadan görüntülendi.

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