Kapadokya Bölgesinin gece görüntüsü hayran bıraktı Kapadokya’dan muhteşem gece görüntüleri

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinin gece görüntüsü kendisine hayran bıraktı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken bölgenin gece görüntüsü kendisine hayran bıraktı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar, Göreme beldelerinin yanı sıra Ürgüp üç güzeller ve Ortahisar Kalesinin ışıklandırmayla birlikte gece görüntüsü kendisine bir kez daha hayran bırakırken Ortahisar Kalesi ile ayın bütünleşmesi ise objektiflere yansıdı.

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