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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de sokak hayvanları unutulmadı

İHA

Nevşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, sahipsiz canlar için park ve yeşil alanlardaki beslenme odaklarına günlük olarak su, yem ve mama bırakmayı sürdürdü.

Nevşehir’de sokak hayvanları unutulmadı

Nevşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı’nda sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, sahipsiz canlar için park ve yeşil alanlardaki beslenme odaklarına günlük olarak su, yem ve mama bırakmayı sürdürdü.
Nevşehir’de, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları mağdur edilmedi.
Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kedi, köpek ve kuşlar için oluşturulan beslenme odaklarına her gün düzenli olarak yem, mama ve su bıraktı.
Belediye ekipleri ayrıca, beslenme odaklarına ulaşamayan sokak hayvanları için de Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekipleri ile de ortak bir çalışma yürüttü.
Gönüllü hayvan severlerinde katıldığı çalışma ile birlikte beslenme odaklarının bulunmadığı mahalle, cadde ve sokaklarda sokak hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara çok miktarda mama ve yem ile birlikte su kapları bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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