Nevşehir’de 4 günlük kısıtlamada 199 kişiye ceza yazıldı

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Nevşehir’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca il genelinde 199 kişiye idari para cezası yazıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında il genelinde 65 yaş üstü 3 kişiye, 20 yaş altı 22 kişiye olmak üzere toplamda 199 kişiye idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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