Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini kovaladı Azgın boğanın sinirlenmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde besi çiftliğinden salınan boğa önce aracı itti sonra ise sahiplerini kovaladı.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde bir beside bulunan azgın boğa araçtan indirilmesinin ardından önce aracı boynuzları ile itti. Sahiplerinin müdahale etmesine sinirlenen boğa daha sonra ise sahiplerini kovaladı. Boğanın aracı itmesi ve sahiplerini kovalaması ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Azgın boğanın bu sinirlenme anının ilk kez olmadığı ve zaman zaman yine aynı hareketlerde bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.