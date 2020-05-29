Kapadokya bölgesinde bahar güzelliği yaşanıyor Sessiz Kapadokya korona virüs sonrası turistleri bekliyor

'O günler çok özlendi'

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bahar güzelliği yaşanıyor.

Doğal oluşum vadileri, peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları ve butik otelleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, ilkbaharın gelmesiyle açan çiçekler rengarenk görüntü oluşturdu. Avanos ilçesine bağlı Paşabağlarında otlanması için araziye bırakılan develer ilginç görüntüler oluştururken bölgede korona virüs sessizliği yaşanıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşmeye başlanıldığı bugünler ise Kapadokya bölgesi turistleri beklemeye başladı.

Kapadokya bölgesini Mayıs 2019’da 333 bin 655 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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