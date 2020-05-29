Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı

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<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapanan camiler tekrar açılırken, cuma namazı açık alanlarda kılındı.<br>Kentte cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, camilere ve hazırlanan diğer açık alanlara akın etti. Cami avlularında ve açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun saf tutan vatandaşlar, maske takarak cuma namazı kıldı. Namaz sonrası yine tedbirlere uyularak, sosyal mesafeli dağılma sağlandı. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM<br>2020-05-29 15:47:40<br>

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