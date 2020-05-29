Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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