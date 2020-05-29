Nevşehir’de aranan 3 kişiden 1’i tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlal ve güveni kötüye kullanma suçundan aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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