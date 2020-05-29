Belediye Başkanı Rasim Arı basın toplantısı düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Rasim Arı basın toplantısı düzenledi

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıl gerçekleştirilecek altyapı, üstyapı, kentsel dönüşüm, spor tesisleri ve Nevşehir Kalesi çevresinin turizme açılması projeleriyle ilgili, "Nevşehir her alanda Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline gelecek. Bu şehir için güzel günler çok yakın" dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı basın toplantısı düzenledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıl gerçekleştirilecek altyapı, üstyapı, kentsel dönüşüm, spor tesisleri ve Nevşehir Kalesi çevresinin turizme açılması projeleriyle ilgili, “Nevşehir her alanda Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri haline gelecek. Bu şehir için güzel günler çok yakın” dedi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye binası toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenleyerek son üç aylık dönemde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Başkan yardımcılarının yanı sıra çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda konuşan Arı, korona virüs salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren Nevşehir Belediyesi olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini ve şehrin tüm noktalarında gerekli tüm tedbirleri alarak oluşturulan ekiplerle dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başkan Arı, korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak, maske ve çeşitli ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcarken diğer taraftan da başta altyapı ve üstyapı olmak üzere rutin belediyecilik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini vurguladı. Arı, “Bu süreçte gelirleri düşen birçok belediye bırakın yatırım yapmayı maaş ödemede bile sıkıntı çekti. Biz ise asla frene basmadık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz proje ve yatırımları gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Gerçekleştirecekleri altyapı yatırımları için Şubat ayında Nevşehir Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Arı, 2. büyük altyapı hamlesi için yaklaşık 25 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydetti. Altyapı çalışmalarının zor ve meşakkatli olduğunu ve bu sebeple alt yapı çalışmalarına başlamanın cesaret gerektirdiğini söyleyen Arı, Türkiye’ye örnek olacak bir şehir oluşturma hedefiyle çıktıkları yolda sağlam bir alt yapısı olmayan şehre istenilen üst yapı hizmetlerinin yapılmasının mümkün olmayacağı gerçeğinden hareket ederek büyük bir cesaretle altyapı hamlesine başladıklarını söyledi.
Şehrin geleceğini şekillendirdiklerini ve belediye bütçesini en verimli bir şekilde kullanarak Nevşehir’de hep kalıcı işler yapmak adına hareket ettiklerini dile getiren Başkan Arı, “Altyapı zor bir iş. Altyapı işleri belediye başkanları açısından sıkıntılı ve riskli işlerdir. Çünkü yapılan milyonlarca liralık yatırıma rağmen toprak altında kalır ve görünmez. Ama kalıcı işlerdir. Biz de hep şehrimizde kalıcı işlere imza atmak istiyoruz. Alt yapı konusunda şehrimiz çok sıkıntı çekti. Bu sıkıntıyı çözerek evlatlarımız, torunlarımız böyle bir şeyle uğraşmasın diye biz gayret gösteriyoruz. O sebeple alt yapıya büyük önem veriyoruz” diye konuştu.
Geçtiğimiz haftalarda Kasaplar Çarşısı, Emek Mahallesi, Diriliş Meydanı, Saatçi Hoca Caddesi, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Arı, bu bölgelerde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenerek ilk defa yağmur suyu drenaj hatlarının oluşturulduğunu ifade etti.
Bu bölgeleri birçoğunda sıcak asfalt çalışmasının da tamamlandığını söyleyen Arı, yapılacak olan üstyapı çalışmaları ile de şehrin adeta çehresini değiştireceklerini aktardı.
Önümüzdeki günlerde Nar Caddesi, Nar Yolu, İstiklal Caddesi ve Yunus Emre Caddesi’nde de altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacağını açıklayan Başkan Arı, “Biz Nevşehir’in geleceğine yatırım yapıyoruz. Nevşehir’in altyapı problemi ola hiçbir bölgesi kalmayacak. Buraları bitirdiğimiz zaman başka mahallelerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz“ şeklinde konuştu.
Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması çalışmaları hakkında da gazetecilere bilgi veren Başkan Arı, bölgede belirlenen birinci etabın turizme açılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını kısa süre sonra buranın yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağını açıkladı.
Turizme açılacak olan bölgede ahşap gezi güzergahı oluşturularak iç mekan aydınlatmalarının yapıldığını ve Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif yol güzergahında otopark alanları ve yürüyüş yollarının oluşturulduğunu söyleyen Arı, “Geçtiğimiz aylarda Nevşehir Kalesini aydınlattık. Kale etrafındaki yamaç yerleşim bölgesinde turizme açacağımız alanda da gezi güzergahları oluşturarak iç mekan aydınlatmalarını tamamladık. Restorasyon çalışmalarının kısa süre sonra başlayacağı Meryem Ana Kilisesi ve Çanlı Kilise’yi Nevşehir Kalesi’ne bağlayan yolda da iyileştirme çalışmalarına başladık. Şu anda kale etrafındaki birçok noktada belediye ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor“ dedi.
Nevşehir Kalesi etrafındaki bölgede gerçekleştirilecek olan proje için dünyaca ünlü bir mimar ile çalıştıklarını ve buradaki turizm yatırımı için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yatırımcı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Arı, “Birinci etabı turistlerin ziyaretine açmak için son hazırlıklarımızı yaparken bölgede gerçekleştirilecek olan proje konusunda da çok heyecanlıyız. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen projemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Turizm Bakanlığımız ile de paylaştıktan sonra yapişletdevret ve hasılat paylaşımı yöntemi ile hayata geçireceğiz. Bu konuda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda yatırımcı ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu bölge Nevşehir’in kaderini değiştirecek. Şehrimize istihdam alanında da ciddi katkılar sağlayacak” diye konuştu.
Başkan Arı daha sonra gazetecilere şehirde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm, spor tesisi yatırımları, yeşil, kent meydanı gibi konularda bilgiler vererek sorularını cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşehir’de aranan 3 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 3 kişiden 1’i tutuklandı
Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı
Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı
YEREL HABERLER Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı
Nevşehir’de 74 gün sonra cuma namazı kılındı Belediye Başkanı Arı, “Türkiye ve Müslümanlar cuma namazını beraber kılmanın keyfini özlemişti”
YEREL HABERLER Nevşehir’de 74 gün sonra cuma namazı kılındı Belediye ...
Balon figürlü lambalar Dağıstanlı Sokağa renk kattı
YEREL HABERLER Balon figürlü lambalar Dağıstanlı Sokağa renk kattı
Nevşehir’de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Nevşehir’de trafik kazasında Aselsan mühendisi ...
Kapadokya bölgesinde bahar güzelliği yaşanıyor Sessiz Kapadokya korona virüs sonrası turistleri bekliyor
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesinde bahar güzelliği yaşanıyor Sessiz ...
Minik Zeynep’in park hayalini polis gerçekleştirdi Minik Zeynep parka gitmek istediğini söyledi, polis ekipleri bu isteği kırmadı
YEREL HABERLER Minik Zeynep’in park hayalini polis ...
Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmaları ...
Uçhisar Kalesi korona virüs öncesi ve sonrası objektiflere yansıdı Kartpostallık görüntü veren Uçhisar kalesinden korona virüs sessizliği
YEREL HABERLER Uçhisar Kalesi korona virüs öncesi ve sonrası ...
Ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolda çalışmalar başlatıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye ...
Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, KGK İl Başkanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, KGK İl ...
Nevşehir'de çocuklar parklarda eğlendi
YEREL HABERLER Nevşehir'de çocuklar parklarda eğlendi
Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini kovaladı Azgın boğanın sinirlenmesi güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini ...
Ürgüp’te Cami avluları cuma namazı için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ürgüp’te Cami avluları cuma namazı için hazırlanıyor
Nevşehir’de 4 günlük kısıtlamada 199 kişiye ceza yazıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 4 günlük kısıtlamada 199 kişiye ceza ...
Nevşehir’de çocuklar maskotlarla eğlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de çocuklar maskotlarla eğlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X