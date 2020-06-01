Nevşehir'de çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı

<br>NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'de binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>Yenimahalle Okul Sokak´ta bulunan apartmanın çatı kısmındaki yağmur saçağına sıkışan ebabili fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile çıktıkları 3 katlı apartmanın çatısında sıkışan ebabili kurtardı. Ayağına dolanan ip ve teller makasla kesilen kuş, yeniden doğaya bırakıldı. <br>DHA-Genel Türkiye-Nevşehir DHA<br>2020-06-01 12:40:06<br>
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