Ürgüp’te silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde tartıştıkları kişiyi tüfekle vurarak yaralayan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Kavaklıönü Mahallesi Namık Kemal Sokak'ta aralarında önceden husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında T.Ö. yanında bulundurduğu tüfekle A.A.’yı yaraladı. Olay yerinden arkadaşları Y.Ö. ve S.D. ile kaçan T.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Ö., Y.Ö. ve S.S. kasten yaralama ve yaralamaya teşebbüs suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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