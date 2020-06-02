Nevşehir’de bazı caddelerde maske zorunluluğu getirildi

Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında bazı cadde ve sokakların yanı sıra kamu kurumu ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde maske zorunluluğu getirildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında İl merkezinde, Atatürk Bulvarı, Kayseri caddesi, Saatçi Hoca caddesi, Osmanlı caddesi, Damat İbrahimpaşa Bulvarı, Lale caddesi, Mustafa Parmaksız caddesi ve bu caddelere bağlanan sokaklar, Park, bahçe, yürüyüş yolları, Küçük sanayi siteleri, ve Organize Sanayi Bölgesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, özel iş yerleri gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi” ifadelerine yer verildi.

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