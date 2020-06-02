Bisiklet istasyonları tekrar hizmet vermeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet istasyonları tekrar hizmet vermeye başladı

İHA

Nevşehir Belediyesi'nin küresel salgın korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerinden biri olan ve geçici süreyle vatandaşların kullanımına kapatılan akıllı bisiklet istasyonları yeniden bisiklet severlere hizmet vermeye başladı.

Bisiklet istasyonları tekrar hizmet vermeye başladı

Nevşehir Belediyesi’nin küresel salgın korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerinden biri olan ve geçici süreyle vatandaşların kullanımına kapatılan akıllı bisiklet istasyonları yeniden bisiklet severlere hizmet vermeye başladı.
Yeni normalleşme süreci kapsamında, Nevşehir Belediyesi’nin Zübeyde Hanım Caddesi ve Ürgüp Caddesi’nde bulunan bisiklet istasyonları yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.
Bir süredir kapalı olan istasyonlarda bulunan ve gerekli bakım ve onarımları yapılan bisikletleri sürücüler kendi kişisel sağlık tedbirlerini alarak ücretsiz olarak kiralayabilecekler.
Özellikle yaz döneminde vatandaşların büyük ilgi göstermesinin beklendiği istasyonlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunarak ücretsiz kullanım kartı temin edebilecek.
Vatandaşlar içerisinde kullanıcı ve iletişim bilgilerinin yer aldıkları çipli kartları sayesinde İstasyonlarda bulunan bisikletleri diledikleri zaman alarak ücretsiz olarak kullanabilecek.
18 yaşından küçük çocuk ve gençler kartlarını velilerinin yazılı muvafakatlerinin alınmasıyla elde edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de bazı caddelerde maske zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de bazı caddelerde maske zorunluluğu ...
Nevşehir'de 59 yıllık otel yıkıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de 59 yıllık otel yıkıldı
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Murakabe Günleri’nin konuğu oldu
YEREL HABERLER TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Murakabe Günleri’nin ...
Nevşehir’de çay ocağı ve kıraathaneler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de çay ocağı ve kıraathaneler dezenfekte ...
Arı’dan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı
YEREL HABERLER Arı’dan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı
Kapadokya'da normalleşme hareketliliği
YEREL HABERLER Kapadokya'da normalleşme hareketliliği
Çatıda sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Ürgüp’te silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden açıldı Kapadokya'da 1 buçuk ayda 21 bin 700 ziyaretçi alan kale yeniden açıldı
YEREL HABERLER Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden ...
Kapadokya’da çanakçılar yeniden toprakla buluştu Turistler korona virüs stresini çanak yaparak atlatacaklar Çanak ustaları çamurla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor Korona virüs stresinden kurtulmak isteyenlere çanak yaptırılacak
YEREL HABERLER Kapadokya’da çanakçılar yeniden toprakla ...
Kapadokya’da müze ve ören yerleri ziyarete açıldı İşte Kapadokya’nın ilk ziyaretçileri
YEREL HABERLER Kapadokya’da müze ve ören yerleri ziyarete ...
Nevşehir'de çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Nevşehir'de çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı
Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti
YEREL HABERLER Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
YEREL HABERLER Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
Nevşehir'de açık havada araçta sinema keyfi
YEREL HABERLER Nevşehir'de açık havada araçta sinema keyfi
Nevşehir’de yüzlerce araç “Arabalı Sinema Günleri” nde buluştu Nevşehir’de arabalı sinema keyfi devam ediyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de yüzlerce araç “Arabalı Sinema Günleri” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X