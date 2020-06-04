Evine misafir olarak gelen çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı

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Nevşehir2de evine misafir olarak gelen çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, evine misafir olarak gelen çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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