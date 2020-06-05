Kapalı pazaryeri dezenfekte edildi

Normalleşme süreci kapsamında hafta sonu yeniden açılacak olan Nevşehir Kapalı Pazar Yeri, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan Nevşehir Kapalı Pazar Yeri normalleşme sürecinde alınan önlemlerle yeniden açılıyor.

7 Haziran Pazar ve 8 Haziran Pazartesi günü açık olacak Nevşehir Kapalı Pazar Yeri’nde sebze ve meyvenin yanı sıra tahıl, bakliyat, peynir, zeytin gibi temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri, giyim, ayakkabı, bakkaliye, züccaciye, hırdavat, oyuncak gibi ürünlerinde satışına izin verilecek.

Kurulacak olan pazar öncesinde vatandaşların hijyenik bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yeri içerisinde Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, ilk olarak vakumlu süpürge araçları ve el süpürgeleri ile pazar alanının zeminini temizleyerek sabunlu su ile yıkayan belediye ekipleri, sebze, meyve ve bakliyat ürünlerinin satıldığı bölümler, otopark, merdivenler, köylü pazarı ve peynir pazarını Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etti.

Nevşehir Belediyesi, uzun bir aradan sonra yeniden açılacak olan Nevşehir Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşların sağlıklı bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alınırken tezgahlar arasında belirlenen mesafenin korunacağı pazar içerisinde esnafların ve vatandaşların maske ve eldiven kullanmaları ve alışveriş sırasında sosyal mesafenin korunması için denetimler gerçekleştirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.