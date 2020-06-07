Ukrayna'da yaralanan üniversiteli Ömer, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi

<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de apartman merdivenlerinden düşerek yaralanan üniversite öğrencisi Ömer Sami Şimşek (19), ileri tedavinin yapılması amacıyla ambulans uçak ile Nevşehir'e getirildi. Şimşek, ambulansla memleketi Aksaray'a götürülerek tedavi altına alındı.<br>Kiev'de yaşayan Diş Hekimliği Fakültesi 1'inci Sınıf Öğrencisi Ömer Sami Şimşek, geçtiğimiz cumartesi günü yaşadığı apartmanında merdivenlerinden düşerek yaralandı. Ambulansla Kiev'deki hastaneye kaldırılan Şimşek'in, iki omurga kemiğinin kırıldığı belirlendi. Şimşek'in Aksaray'da yaşayan babası Serkan Şimşek, oğlunun tedavisinin Türkiye'de sürmesi için Sağlık Bakanlığı´na başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kiev'deki hastane yetkilileriyle görüşerek tedavinin bundan sonraki bölümünün Aksaray Devlet Hastanesi'nde devamı yönünde mutabakata vardı. Ankara'dan görevlendirilen doktor ve hemşirelerle havalanan ambulans uçak, 13.00'de Kiev'e iniş yaptı. Şimşek'i alarak yeniden havalanan uçak 16.00'da Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na iniş yaptı. Ömer Sami, havaalanı bahçesinde bekletilen ambulansla ailesinin yaşadığı yer olan Aksaray'a götürülerek, Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.<br>'HEM ONURLANDIM HEM DE GURURLANDIM'<br>Baba Serkan Şimşek, oğluna kavuşmanın sevinci içerisinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Baba Şimşek, "Oğlumun geçirdiği kaza sonrasında ilk tedavisinin ardından bir süre bekledik. Omurgasındaki iki kırık tedavisinin yaşadığımız Aksaray şehrinde devam etmesi için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle temasa geçtim. Gerekli görüşmeler yapıldı ve ben bugün oğluma yeniden kavuştum. Ülkemizin bu alanda ortaya koyduğu gerçek anlamda bir başarıya bizzat şahit olmak beni hem onurlandırdı ve hem de gururlandırdı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-06-07 17:47:40<br>

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