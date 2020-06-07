Kolu elektrik direğine sıkışan kızı itfaiye kurtardı

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<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'de kolu elektrik direğine sıkışan 4 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtarıldı.<br>Merkez bağlı Alacaşar köyünde meydana gelen olayda evlerinin önünde oynayan Ayşe Naz Aksu (4), kolunu, iç kısmında kuş yuvası olduğu iddia edilen elektrik direğine soktu. Küçük kızın demir diğere sıkışan kolunu sıkıştı. Ailenin çabalarına rağmen küçük kız kurtarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 15 dakika süren çalışma ile Ayşe Naz'ın sıkışan kolunu sabun ve deterjan yardımıyla çıkardı. Küçk kızın kolunda ezilme meydana geldiği, kırık vve çatlak olmadığı anlaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-06-07 22:18:10<br>

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