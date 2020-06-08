Balıkesir merkezli operasyonda Nevşehir’de 1 kişi gözaltına alındı

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen polislere yönelik yapılan operasyonda Nevşehir’de 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir’de eski polis okulu öğrencisi olan M.A., Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.’nın buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir’e gönderileceği öğrenildi.

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