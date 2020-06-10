Nevşehir tarihinin ilk kadın valisi atandı

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir Valiliğine Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlanırken Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Valisi olarak atanırken Çatalca Kaymakamı olarak görev yapan İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi olarak atandı. Nevşehir Valisi olarak atanan İnci Sezer Becel böylelikle Nevşehir tarihinin ilk kadın valisi oldu.

Nevşehir’e Vali olarak atanan İnci Sezer Becel, 20012006 yıllarında Gülşehir Kaymakamı olarak görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.