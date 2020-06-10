Nevşehir Belediyespor, ‘Futbol dönüş’ protokolü gereğince bütün tedbirleri alarak müsabakalara hazırlanacak

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Nevşehir Belediyespor 18 Temmuzda kaldığı yerden devam etmesine karar verilen lig için yeni bir takvim belirledi. Nevşehir Belelediyespor Kulübü Başkanı Özaltın, 18 Temmuzda 2020 tarihinde liglerin başlanacağı açıklandığında kulüplere gönderilen ‘Futbola dönüş’ öneri protokolü gereğince bütün tedbirleri alarak ve plan yaparak tesisleri uygun hale getirdiklerini belirtti.

KırmızıBeyaz kulübün başkanı Esat Özaltın, teknik heyet ve futbolcuların 10 Haziran çarşamba günü kentte toplanarak çalışmalara başlanacağını açıkladı. Takımın yeni tip korona virüs testlerinden geçirdikten sonra idmanlara başlayacağını belirten Esat Özaltın, “Takımımızın daha önce Nevşehir’de toplanarak çalışmalara başlayacaktı ancak Futbol Federasyonu ligleri ikinci kez ligleri erteleyince takıma izin verdik. Futbol Federasyonu bize ligin 18 Temmuzda başlayacağını bildirdi. Biz de teknik heyet ve futbolcuları kente davet ettik. 10 Haziran Çarşamba günü kendi tesislerimizde çalışmalara başlayacağız. Tesislerimizi dezenfekte ediyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımızı da yine federasyonun belirlediği sağlık protokolüne uygun olarak futbolcu kardeşlerimizin ve kulüp çalışanlarının testlerini yaptırarak çalışmalarımıza başlayacağız” dedi

Nevşehir Belediye Spor Kulüp başkanı Esat Özaltın bu açıklamaları yaptığı sırada 2. Ve 3. Lig kulüpler birliği olarak TFF başkanı Nihat Özdemir başkanlığında iki saat süren bir toplantı yapıldı. Toplantıda 2. Ve 3. liglerin durumunu bir kez daha masaya yatırılırken TFF, kulüplerden son bir kez kalan maçları oynayıp oynanmaması konusunda görüşlerini bildirmelerini istedi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp başkanı Esat Özaltın ayrıca, kalan maçların oynatılıp oynatılmaması konusunda kulüplerden yeniden bir karar alınmasını değerlendirerek, "Yaz döneminde futbol oynamak zor olacak. Futbol ailesi ilk kez bu tablo ile karşı karşıya ama yapacak bir şey yok. Devletimiz ve federasyonumuz böyle bir karar vermiş ise bize düşen buna uygun hazırlanmaktır, kalan müsabakalar oynansın ya da oynanmasın biz takımımızı kalan altı maç oynanacakmış gibi hazırlayacağız” ifadelerini kulandı.

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