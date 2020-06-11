Nevşehir’de sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar mahsur kaldı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden olurken, bazı vatandaşlar sel sonrası mahsur kaldı.

Nevşehir’de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonraki Nar beldesi bahçeler mevkiinde sel meydana geldi. Bahçeler mevkiindeki vakit geçiren vatandaşlar sel nedeniyle burada mahsur kaldı. Ramazan Başbuğ isimli vatandaş o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.