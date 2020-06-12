Vali Aktaş,’tan Belediye Başkanı Arı’ya veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atanan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya veda ziyaretinde bulundu.

2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atanan Vali İlhami Aktaş veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Aktaş veda ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arı, Vali Aktaş’ın hizmet süresi boyunca şehre önemli katkılarda bulunduğunu ve Nevşehir’in gelişmesi ve tanıtımı adına başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti.

Arı, Vali Aktaş’a teşekkür ederek yeni görev yeri olan Çanakkale’de başarılar diledi.

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