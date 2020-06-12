Nevşehir'de, doluya karşı battaniye ve kartonlu önlem

<br>Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesi için yapılan dolu uyarısının ardından bazı kişiler, olası yağışa karşı önlem alıp, araçlarının üzerine battaniye ve karton serdi.<br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ürgüp'te dolu yağabileceği uyarılarının ardından bölge sakinleri, araçlarını korumak için önlem almaya başladı. Bazı kişilerin, araçlarının üzerine battaniye ve karton serdiği görüldü. Aracını karton sererek, korumaya çalışan İlyas Bolat, "Geçen yıl dolu nedeniyle araçlarımız büyük hasar gördü. Tekrar bu durumu yaşamamak için önlem almak istedik. O nedenle meteoroloji yetkililerinin dolu yağışı olacağı uyarısı sonrası önlemlerimizi aldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Barış TERZİOĞLU<br>2020-06-12 17:21:47<br>

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