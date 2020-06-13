Katar Büyükelçisi Al Şafi, dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezini gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katar Büyükelçisi Al Şafi, dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezini gezdi

İHA

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Nevşehir'de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma tarihi yamaç yerleşim merkezini gezdi.

Katar Büyükelçisi Al Şafi, dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezini gezdi

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma tarihi yamaç yerleşim merkezini gezdi.
Beraberindeki bir grup büyükelçilik görevlisi ile birlikte cuma günü Nevşehir’e gelen Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, kentteki gezi ve incelemelerini sürdürüyor. İlk olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya gelen konuk büyükelçi, Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında Başkan Arı’dan bilgiler aldı. Arı ile Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulunan Al Şafi, beraberindeki heyetle birlikte hafta sonu Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti. Al Şafi’nin Nevşehir’de bulunan ve kısa süre sonra turizme açılması planlanan dünyanın en büyük kaya oyma tarihi yamaç yerleşim merkezi ziyaretinde ise kendisine Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Bektaş Demir eşlik etti. Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkartılan ve 6. Yüzyıl’dan günümüze kadar sürekli bir yaşamın olduğu Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezi hakkında belediye görevlilerinden bilgi alan Al Şafi’ye, Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer bölgede gerçekleştirilmesi planlanan turizm yatırımları hakkında bilgiler verdi.
İçerisinde çok sayıda kaya oyma yaşam odaları, galeriler, ticaret alanları, tünel, mezar odaları ve kilisenin bulunduğu alanı büyük bir hayranlıkla gezen konuk büyükelçi ardından Nevşehir Külliyesi’ne geçti. Al Şafi, Nevşehir Külliyesi’ni de gezdikten sonra Nevşehir’den ayrılarak Ankara’ya hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Önce hobi olarak başladı, şimdi çiftlik kurdu Evinin bahçesini deve kuşu çiftliğine dönüştürdü Bu yumurtaların tanesi 150 liradan satılıyor Deve kuşu yumurtası örümcekleri kovuyor
YEREL HABERLER Önce hobi olarak başladı, şimdi çiftlik kurdu Evinin ...
Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Ürgüp’te
YEREL HABERLER Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi ...
Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Nevşehir’de
YEREL HABERLER Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi ...
Nevşehir'de, doluya karşı battaniye ve kartonlu önlem
YEREL HABERLER Nevşehir'de, doluya karşı battaniye ve kartonlu önlem
Vali Aktaş,’tan Belediye Başkanı Arı’ya veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Aktaş,’tan Belediye Başkanı Arı’ya veda ziyareti
Rektör Aktekin, ‘Üniversite olarak MSÜ ve YKS sınavları için tedbirleri aldık’
YEREL HABERLER Rektör Aktekin, ‘Üniversite olarak MSÜ ve YKS ...
Nevşehir’de İHA aracılığıyla 30 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de İHA aracılığıyla 30 kök Hint keneviri ele ...
Doluya karşı halılı, kartonlu ve battaniyeli önlem
YEREL HABERLER Doluya karşı halılı, kartonlu ve battaniyeli önlem
Nevşehir’de meydana gel sel hasar oluşturmadı Nar Belediye Başkanı Özçelik: “Nar’da her yıl iki veya üç kez sel meydana gelir”
YEREL HABERLER Nevşehir’de meydana gel sel hasar oluşturmadı Nar ...
7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan ...
Nevşehir'de sağanak sonrası dere taştı
YEREL HABERLER Nevşehir'de sağanak sonrası dere taştı
Nevşehir’de sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de sağanak yağış sele neden oldu, ...
Gülşehir’de doğalgaz çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Gülşehir’de doğalgaz çalışmaları başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X