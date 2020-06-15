Nevşehir’de aranan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan yakalama kararı ile hakkında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2 şahıs adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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