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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de uyuşturucudan 10 şüpheli yakalandı

İHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta içerisinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir’de uyuşturucudan 10 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta içerisinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslarına deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda 50,56 gram metamfetamin, 1,05 gram eroin ve 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonrasında 10 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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