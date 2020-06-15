Kapadokya’ya balayı çiftleri büyük ilgi gösteriyor Pandemi sonrasında en şanslı bölge Kapadokya otelleri olacak Yerli turistler tatil için Kapadokya’ya gelmeye başladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan oteller korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı.

Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesi kapsamında otellere tedbirlerini almasıyla birlikte misafirlerini bekliyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında özellikle düğün yapmaya hazırlanan çiftlerin ise Kapadokya bölgesine büyük ilgi gösterdiği öğrenilirken özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında düğün yapacak çiftler balayı için otel rezervasyonlarını yaptırdı. Ortahisar beldesinde hizmet veren Mahzen Cave Otel Müdürü Mustafa Guderoğlu, yaptığı açıklamada özellikle balayı çiftlerinin Kapadokya bölgesine ilgisinin son derece yüksek olduğunu söyledi. Guderoğlu, “Herkesin bildiği üzere turizmin başlaması için seyahat özgürlüğünün kısıtlamasının kaldırılmasıydı. Geçen hafta aldığımız haberle hepimiz çok sevindik. Şuan yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. İnkamik gruplarımız için şuan için toparlanmak şu süreçte biraz zor. Büyük bir operasyon gerektiren bir durum. Ama münferit anlamında ve yerli müşteri anlamında özellikle düğünlerini pandemi nedeniyle erteleyen balayı çiftlerimizden Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için yoğun talep alıyoruz” dedi.



“Kapadokya otelleri çok şanslı”

Mahzen Cave Otel Müdürü Mustafa Guderoğlu pandemi süreci ile birlikte otellerde alınan tedbirlerin oldukça yüksek olduğunu ifade ederken, Kapadokya bölgesinde bulunan otellerin çoğunluğu butik otel tarzında olmasından dolayı bölgenin çok şanslı olduğunu ifade etti. Guderoğlu, “Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge var. Ve bize tebliğ edilen genelgelerde var. Bu genelgeler doğrultusunda zaten bütün tedbirlerimizi aldık. Ama as olan insan sağlığı olduğu için biz otelciler olarak daha üst tedbirler uyguluyoruz. Bu anlamda Kapadokya otellerimiz pandemi süreci içerisinde daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kapadokya’da çoğunluk butik otel tarzındadır. Bu otellerimizde mesela ortak kullanım alanı olan asansör kullanılmayacak. Butona basılmayacak. Çoğu odanın birbiriyle bağlantısı yok. Aynı koridordan misafirlerimiz geçmek zorunda kalmayacak. Bu yüzden bölgemizin şanslı olduğunu düşünüyorum. Şuanda misafirlerimizi ağırlamaya başladık ve gayet memnunlar. Endişeye kapılmaya da gerek yok” diye konuştu.

Gaziantep’ten Kapadokya bölgesini arkadaşları ile gezmeye geldiğini ifade eden Edanur isimli tatilci, “ Kapadokya gerçekten çok güzel bir bölge. Kesinlikle nezih, sakin ve kesinlikle tatil yapılacak bir yer. Kaapdokya bölgesi mutlaka gelinip görünmesi bir yer diye düşünüyorum” dedi.

Mersin’den Kapadokya bölgesine ailesi ile gelen Volkan Beyazıt ise, "Korona virüs nedeniyle riskli zamanlar yaşıyoruz ama biz olabildiğince tedbirli bir şekilde izole bir şekilde ailece bir tatil geçirmeyi düşünüyoruz. Eşimin Babalar Günü sürpriz oldu. Mutlu bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. Umarım korona virüs ile ilgili yaşadığımız sıkıntılar en kısa zamanda geçer ve turizm istenilen seviyeye ulaşır. Çünkü buralar bomboş. Kapadokya bölgesinin eski haline kavuşmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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