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Özel insanlar, Kızılay ile hayallerine kavuştu Kızılay, özel insanları Kapadokya ile buluşturdu Çocuklar hayal etti Kızılay gerçekleştirdi

İHA

Türk Kızılayı genel merkezi tarafından İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan 16 özel insanın Kapadokya hayali gerçeğe dönüştürüldü.

Özel insanlar, Kızılay ile hayallerine kavuştu Kızılay, özel insanları Kapadokya ile buluşturdu Çocuklar hayal etti Kızılay gerçekleştirdi

Türk Kızılayı genel merkezi tarafından İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan 16 özel insanın Kapadokya hayali gerçeğe dönüştürüldü.
Türk Kızılayı genel merkezi tarafından özel insanlar hayalleri olan Kapadokya’ya kavuştu. Urla Kızılay Şubesi tarafından organize edilen ve Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından düzenlenen Kapadokya gezisine 16 özel insan olmak üzere yaklaşık 30 kişilik grup Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliklerini görmenin mutluluğunu yaşıyor. Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan’ın da katıldığı gezide özel insanlar peribacalarının eşsiz güzelliklerini görmenin yanı sıra ata binerek çanak yaptılar. Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan açıklamasında, özel insanların hayallerini gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz dedi. Tan, “Türk Kızılayı dünyanın birçok ülkesinde yardımlarıyla, iyilikleriyle olduğu gibi ülkemizde de çeşitli faaliyetlerini sürdürmektedir. Şu anda Ortahisar’dayız. Bu otellerimizin destekleriyle İzmir Urla’da yaşayan özel çocuklarımız ile birlikte güzel iki gün geçirmek için buradayız. Çocuklarımıza Kapadokya bölgesini gezdireceğiz. Ortahisar’ı gezdireceğiz. Ata bindireceğiz, köpek çiftliklerini gezdireceğiz. Yani buranın tüm özel bölgelerini çocuklarımız görecek. Bize destek olanlara teşekkür ederim. Biz bu projeye yaklaşık 6 ay önce başlamıştık. Çocuklarımız çok sevindiler. Çocuklarımız internetten Kapadokya bölgesini, Ortahisar’ı incelediler ve çok mutlu oldular. Daha sonra koron virüsün ortaya çıkmasıyla 3 ay boyunca evde kalmak zorunda kaldılar. Ülkemizde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte çocuklarımızın buraya gelmesiyle çocuklarımız çok büyük moral kazandı. Çocuklarımız 90 gün evde kaldığı süre boyunca sadece burayı hayal etmişler. Buranın hayaliyle yaşamışlar. Şuan burada olmaktan dolayı çok mutlular. Bizde iyi ki Kızılay var diyoruz. Kızılay’ın faaliyetlerinden dolayı bizde onur diyoruz. Özel insanlar Kızılay ile hayallerine kavuştu” diye konuştu.
Kızılay tarafından düzenlenen Kapadokya gezisine katılan aileler ise Kızılay’ın çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken geziye katılan özel insanlar da Kapadokya bölgesinin hayalini kurduklarını ve sonunda burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

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