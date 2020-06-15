Nevşehir’de vatandaşlar maskeyi dekor olarak kullanıyor Kamerayı gören maskesine sarılıyor

Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesinde normalleşme süreciyle birlikte Nevşehir’de vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak adeta korona virüse kafa tutuyor.

Türkiye’nin korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılırken, Nevşehir’de vatandaşların maskelerini dekor olarak kullanmaları dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların ayrıca sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü. Nevşehir’in en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarında bulunan vatandaşlar maskelerini takmadıkları görülürken, kimi vatandaş ise karşısında kameraları görünce maskeyi takmaları dikkatlerden kaçmadı.

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