BEM BİR-SEN’DEN Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’ye teşekkür plaketi

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BEM BİRSEN Nevşehir Şube Başkanı Feridun Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.

BEM BİRSEN Nevşehir Şube Başkanı Feridun Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret ederek işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunurken BEM BİRSEN Şube Başkanı Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’ye kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’de ziyaretlerinden dolayı BEM BİRSEN Şube Başkanı Feridun Özdemir’e teşekkür ederken bir süre görüştüler.

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