Trabzonspor, Fenerbahçe’yi eledi, Trabzon taraftarı Nevşehir’de horon tepti Trabzonspor’un galibiyetini tek kişilik horon teperek kutladı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 31 mağlup ederek finali çıkan Trabzonspor’un galibiyetini Kapadokya’ya tatile gelen Trabzonspor taraftarı tek kişilik horon çekerek kutladı.

Trabzon’dan Kapadokya bölgesine tatile gelen Volkan Yılmaz isimli Trabzonspor taraftarı Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe’yi 31 mağlup ederek finale kalan Trabzonspor’un galibiyetini Nevşehir’de horon teperek kutladı. O anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Trabzonspor taraftarı Volkan Yılmaz’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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