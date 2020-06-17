Nevşehir’deki feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı Nevşehir’deki kazanın güvenlik kamera görüntülerine İHA ulaştı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NevşehirAksaray çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabilen kamyonetin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir’de Terminal kavşağında meydana gelen trafik kazasında ferin boşalan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen diğer kamyon ve tıra çarparak durabildi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken kamyonet içerisinde sıkışanları Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri kurtardı. Terminal kavşağında meydana gelen bu feci kaza çevrede bulunan iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.