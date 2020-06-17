Freni boşalan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

<br>NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de freni boşalan kamyonetin, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarması sonucu 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Bekdik Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Acıgöl ilçesine kimyevi gübre taşıyan Vedat Karatekir yönetimindeki 51 HC 091 plakalı kamyonet, freni boşalınca kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inerken hızlanan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada yaralanarak araçta sıkışan İbrahim Güneş ile Mehmet Güneş, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Nevşehir (DHA) <br>2020-06-17 15:39:05<br>
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